Льюис Хэмилтон: «Пришлось всеми силами остужать тормоза. Я не получил никакого преимущества, срезав несколько поворотов»

Хэмилтон рассказал о проблемах с болидом на финише гонки.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что в конце заезда столкнулся с проблемами из-за перегрева и почти полного отказа тормозов. Из-за чего ему пришлось срезать несколько поворотов.

Тем не менее, в итоге Хэмилтон получил за эти срезки 5-секундный штраф и уступил 7-е место в гонке Фернандо Алонсо .

«Гонка получилась весьма напряженной. В этот уик-энд я чувствовал себя неплохо – по ощущениям, мне удалось оставить проблемы позади. Ну а в конце гонки мы перешли на «софт», и я начал атаковать, стараясь отыграть отставание в 22 секунды, ну или сколько там было.

Мне удалось отыграть это отставание, и потом, по ощущениям, наступил момент истины. Я видел, что тормоза на моем болиде нагрелись, но приборы не показывали, что температура достигла максимума. Я начал входить в 14-й поворот и тут педаль тормоза начала проваливаться вниз. Я очень рад, что вообще сумел войти в тот поворот.

После этого мне пришлось всеми силами остужать тормоза. После торможений перед поворотами нужно было остужать тормоза. Так что я не получил никакого преимущества, срезав те несколько поворотов. К тому же я не знал, находится ли кто-то позади меня и не хотел помешать», – рассказал Хэмилтон.

