Джордж Расселл: «Если бы я составлял список гонок с шансами на победу, Гран-при Сингапура в нем находился бы в самом низу»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что команда пока сама не может понять причины, по которым в этот уик-энд их болид оказался настолько быстр.
«Если бы я составлял список гонок, которые у нас был бы шанс выиграть, Гран-при Сингапура в нем находился бы в самом низу.
В понедельник и вторник нам с командой нужно будет собраться и все обсудить – чтобы понять, за счет чего мы выступили настолько хорошо. Потому что я надеюсь, что мы сможем сохранить такую форму до конца сезона.
Хотя, с другой стороны, Ландо Норрис сегодня был невероятно быстр. Он всю гонку висел в секунде позади Ферстаппена, а на этой трассе это непросто. В любом случае, сегодня мы как следует отпразднуем победу. Пока я вообще не думаю о гонке в Остине», – рассказал Расселл.
Что случилось на Гран-при Сингапура: Норррис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора