Зак Браун о столкновении Пиастри и Норриса: «Просто жесткая борьба, очевидно»

Босс «Макларена» назвал жесткой борьбой столкновение пилотов.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун высказался о контакте между напарниками Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на старте Гран-при Сингапура.

«Как и после любого другого уик-энда, нужно все изучить. Похоже, Макс [Ферстаппен] и Ландо либо коснулись друг друга, либо пришлось притормозить. Это был захватывающий момент в третьем повороте. Это гонки, жесткие гонки.

В понедельник мы изучим эпизод детальнее, но, очевидно, это просто жесткая борьба», – подчеркнул Браун.

Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»

«Я пытался проколоть твое колесо». Норрис – Ферстаппену об инциденте на старте