Зак Браун о столкновении Пиастри и Норриса: «Просто жесткая борьба, очевидно»
Босс «Макларена» назвал жесткой борьбой столкновение пилотов.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о контакте между напарниками Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на старте Гран-при Сингапура.
«Как и после любого другого уик-энда, нужно все изучить. Похоже, Макс [Ферстаппен] и Ландо либо коснулись друг друга, либо пришлось притормозить. Это был захватывающий момент в третьем повороте. Это гонки, жесткие гонки.
В понедельник мы изучим эпизод детальнее, но, очевидно, это просто жесткая борьба», – подчеркнул Браун.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
