Фредерик Вассер о дожде: «Это возможность для «Феррари»

В «Феррари» назвали дождь шансом на успех в Сингапуре.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил, что думает об осадках, которые прошли перед стартом Гран-при Сингапура .

«Второй сектор довольно мокрый, а первый и третий скорее сухие. Нам предстоит сделать выбор, и он будет непростым.

Я бы предпочел стартовать с поула! Посмотрим. Это возможность», – произнес француз.

Льюис Хэмилтон начнет заезд шестым, Шарль Леклер – седьмым.

В Сингапуре шел дождь за час до Гран-при

Шарль Леклер: «Неприятно проезжать хороший круг и оказываться 6-м или 7-м, но в такой ситуации «Феррари»