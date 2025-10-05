Фредерик Вассер о дожде: «Это возможность для «Феррари»
В «Феррари» назвали дождь шансом на успех в Сингапуре.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил, что думает об осадках, которые прошли перед стартом Гран-при Сингапура.
«Второй сектор довольно мокрый, а первый и третий скорее сухие. Нам предстоит сделать выбор, и он будет непростым.
Я бы предпочел стартовать с поула! Посмотрим. Это возможность», – произнес француз.
Льюис Хэмилтон начнет заезд шестым, Шарль Леклер – седьмым.
В Сингапуре шел дождь за час до Гран-при
Шарль Леклер: «Неприятно проезжать хороший круг и оказываться 6-м или 7-м, но в такой ситуации «Феррари»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
