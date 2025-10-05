В Сингапуре шел дождь за час до Гран-при
Гран-при Сингапура может пройти на мокрой трассе.
За полтора часа до старта гонки над городским автодромом начался дождь, который прекратился чуть менее чем за час до начала заезда.
Гран-при стартует в 15:00 по московскому времени.
Фото: Autosport
Опубликовал: Михаил Ширяев
