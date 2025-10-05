В Сингапуре шел дождь за час до Гран-при

Гран-при Сингапура может пройти на мокрой трассе.

За полтора часа до старта гонки над городским автодромом начался дождь, который прекратился чуть менее чем за час до начала заезда.

Гран-при стартует в 15:00 по московскому времени.

Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: Ферстаппен летит в титульную гонку? Опередил «Макларены» в квале

Фото: Autosport