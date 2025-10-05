Оливер Бермэн перед стартом гонки: «Первый сектор полностью сухой, а вот на втором секторе еще есть мокрые участки»
Бермэн рассказал об условия на трассе в Сингапуре.
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн отметил, что начало Гран-при Сингапура может получиться непростым, поскольку трасса еще не успела высохнуть после дождя.
«Условия очень странные. Первый сектор полностью сухой, а вот на втором, медленном секторе, еще есть мокрые участки с не высохшей водой.
Так что тут все зависит от гонщиков. Думаю, промежуточные шины были бы быстрее сликов только на первом круге, при этом до старта гонки еще есть время», – рассказал Бермэн.
