Джеймс Воулз: «Победа «Макларена» в Кубке конструкторов вдохновляет «Уильямс»

В «Уильямсе» вдохновились победой «Макларена» в Кубке конструкторов.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз отреагировал на итоги Гран-при Сингапура , где Карлос Сайнс финишировал 10-м после старта с 18-го места, а Алекс Албон стал 14-м, начав гонку с пит-лейн.

Также в Сингапуре «Макларен» выиграл Кубок конструкторов второй раз подряд.

«В Сингапуре команда отлично справилась.

Поздравляю Карлоса с очень сильным выступлением, благодаря которому он заработал очко. Спасибо Алексу за то, что очень усердно работал над стратегией, чтобы достичь такого результата. С нетерпением жду оставшиеся шесть гонок, ведь у нас конкурентоспособная машина и мы боремся за свое место в чемпионате.

Наконец, поздравляю «Макларен» с еще одной победой в Кубке конструкторов – их возвращение на вершину вдохновляет нас и воспринимается нами как ориентир», – написал Воулз в соцсетях.

