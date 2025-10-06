Льюис Хэмилтон о 8-м месте в Сингапуре: «Мне больно за всю «Феррари»

Хэмилтон поделился эмоциями после этапа в Сингапуре.

Пилот «Феррари » разочарован 8-м местом на Гран-при Сингапура, где финишировал после 5-секундного штрафа за многочисленные срезки поворотов. Хэмилтон совершал их из-за проблем с тормозами.

«Парни так усердно работают каждый уик-энд. Мне больно за всю команду – начиная от тех, кто обеспечивает нас питанием, и заканчивая отделом маркетинга. Больно за ребят в боксах и инженеров, которые выкладываются изо всех сил.

Болид не на том уровне, что у наших соперников, которые находятся впереди – особенно если учитывать их обновления. Мы не можем с ними сравниться. Поэтому мы балансируем на грани в попытке подобраться как можно ближе.

У нас был потенциал оказаться выше в этот уик-энд. В квалификации мне не удалось извлечь максимум из возможностей машины – так было на прошлом этапе [в Баку] и на этом.

Думаю, в этот уик-энд мы могли оказаться третьими или четвертыми на стартовой решетке, если бы нам удалось хорошо справиться с шинами и не застрять в конце очереди на пит-лейн.

В гонке я не думаю, что… Мы примерно на одном уровне с некоторыми болидами, которые впереди нас, но мы не быстрее их. Если нам удастся разобраться с квалификациями, что довольно трудно сделать при борьбе с другими быстрыми машинами, то тогда, возможно, нам удастся немного улучшить результаты», – сказал Хэмилтон .

