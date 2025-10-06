  • Спортс
1

Андреа Стелла о контакте Норриса и Пиастри в Сингапуре: «Доверие пилотов к «Макларену» важнее очков»

Стелла высказался об инциденте между Норрисом и Пиастри в Сингапуре.

Руководитель «Макларена» ответил на вопрос, приветствуют ли в команде смелый маневр Ландо Норриса на старте Гран-при Сингапура, в результате которого у него случился контакт с напарником Оскаром Пиастри.

«Наш анализ этой ситуации должен быть очень детальным, очень подробным. Нужно учесть мнения обоих пилотов, после чего мы сформируем общее мнение, на основании которого мы поймем, соответствует ли маневр нашей изначальной интерпретации [правил внутри команды] или нам следует что-то дополнить.

Позвольте отметить, что нам нужно сохранить более высокую степень сложности и детализации [при анализе инцидентов], ведь нужно учесть очень много моментов. Нужно убедиться, что мы не делаем выводы слишком рано.

Нужно сохранять точность, ведь на кону очень многое – и речь не только об очках в чемпионате, но и о доверии наших пилотов к работе команды. Пожалуй, это даже важнее очков. Так что мы будем опираться на точность, которая требуется в таких случаях», – сказал Стелла.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при Сингапура
