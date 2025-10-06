Ландо Норрис: «Все останется как прежде – мы с Пиастри сможем бороться»
Норрис отметил, что продолжит бороться с Пиастри до конца сезона.
Пилот «Макларена» ответил, продолжит ли команда следовать своим принципам равной борьбы между напарниками в оставшихся гонках сезона.
На старте Гран-при Сингапура между Норрисом и Пиастри произошел контакт. Также по итогам гонки «Макларен» выиграл Кубок конструкторов.
«Все останется, как и прежде: мы можем бороться. Ничего не изменится. Нам разрешено бороться – так было на протяжении всего сезона», – отметил Ландо.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
