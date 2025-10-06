  • Спортс
  • Фредерик Вассер о проблемах с тормозами у Хэмилтона: «С точки зрения безопасности все было в норме»
8

В «Феррари» отметили, что проблемы с тормозами не создавали угрозу безопасности.

Руководитель «Феррари» прокомментировал итоги Гран-при Сингапура, где Шарль Леклер финишировал 6-м, а Льюис Хэмилтон – 8-м.

Семикратный чемпион получил 5-секундный штраф за срезки поворотов, которые совершал из-за проблем с тормозами.

«Мы перегревали тормоза не с первого круга, а со второго или третьего. По ходу гонки приходилось поднимать ногу с газа перед входом в поворот. Пилотам непросто ездить в таких условиях, ведь им приходится адаптировать точки торможения каждый круг.

Мы все знаем, что в Сингапуре, когда ты находишься в середине пелотона, очень важна работа с тормозами и все в этом духе. Но у нас были трудности из-за того, что не удалось нормально выступить во второй практике [из-за красных флагов]. Мы не ожидали, что так получится.

Было ли все под контролем с точки зрения безопасности? Да, ведь мы адаптировали темп. Льюис не атаковал изо всех сил на последнем круге. Он ехал немного медленнее. С точки зрения безопасности все было в норме. Цель – обеспечить безопасность, а не быть довольными», – сказал Вассер.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
