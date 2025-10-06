Макс Ферстаппен: «Ничего не шло гладко, было много проблем с переключениями передач»

Ферстаппен пожаловался на проблемы с машиной на «Марина-Бэй».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен признался, что финиш на второй позиции на Гран-при Сингапура дался ему нелегко.

«На мой взгляд, сложность сегодня заключалась в том, что ничего не шло гладко. У меня было много проблем с передачами – переключениями вверх и вниз. Было очень непредсказуемо.

Из-за этого было по-настоящему трудно въезжать в повороты, а баланс машины оказался хуже, чем я ожидал – пришлось с этим справляться. Было очень тяжело ехать стабильно.

Считаю, темп оказался не таким сильным, как у «Макларена », поскольку на «харде» разрыв оставался таким же, как с «Мерседесом». Просто я ехал на «софте» на первом отрезке, а все соперники были на «медиуме», поэтому пришлось контролировать темп на протяжении всего отрезка.

Вот в чем трудность, когда стартуешь с внутренней траектории – сцепления вообще нет. Мы все рассчитали, чтобы хотя бы не потерять позицию на старте, но это также портит тебе первый отрезок – да и второй в какой-то степени», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в эфире Sky Sports после гонки.

