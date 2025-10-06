Шарль Леклер о сезоне-2025: «У «Феррари» никакого прогресса. Это мотивирует стараться сильнее»

Леклер отметил, что «Феррари» не смогла добиться прогресса в 2025 году.

Пилот «Феррари » поделился мнением о сезоне-2025 после финиша на 6-м месте в Сингапуре.

«Я бы не стал описывать этот сезон как самый трудный. Трудным можно считать каждый раз, когда ты не борешься за победы.

После прошлого года, когда мы боролись за Кубок конструкторов, и после больших ожиданий мы оказались в таком положении: с самого начала сезона мы не можем бороться с конкурентами и не видим никакого прогресса. Это непросто.

Это отнимает много сил, но не лишает меня мотивации. Пожалуй, это мотивирует даже сильнее, ведь ты стремишься изменить ситуацию. Это сложно. Особенно после такой гонки, как сегодня [в воскресенье], когда ты даже не борешься за подиум. Приходится иметь дело с кучей проблем – это неприятно», – сказал Леклер .

