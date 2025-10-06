Дэймон Хилл о победе Расселла: «По-ферстаппеновски»
Хилл сравнил Расселла с Ферстаппеном после успеха в Сингапуре.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл похвалил пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, который реализовал поул-позицию и уверенно выиграл Гран-при Сингапура.
«Прекрасная гонка и поул Джорджа Расселла. Пилотаж высшего класса в этот уик-энд. Да, знаю, у него была ошибка. Но не в тот момент, когда это имело значение.
По-ферстаппеновски», – написал Хилл.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Дэймона Хилла
