Макс Ферстаппен: «Сила «Ред Булл» в Сингапуре обнадеживает, болид стал более универсальным»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, занявший второе место в квалификации к Гран-при Сингапура, назвал скорость машины многообещающей.
«Последние три уик-энда получились очень и очень приятными. До этого мы постоянно двигались туда-сюда в плане настроек, потому что они просто не работали. В какие-то уик-энды все было нормально, но сейчас ситуация стабильная на протяжении трех этапов.
Мы просто занимаемся тонкой настройкой на протяжении уик-энда – именно к этому ты стремишься. Разумеется, какие-то треки подходят нам чуть лучше, на других немного сложнее, но в целом болид стал куда стабильнее.
Машина наконец стала более универсальной, такое ощущение. Я бы сказал, мы всегда по какой-то причине выступали несколько хуже на автодромах с очень высокой прижимной силой. То, что мы настолько сильны, очень обнадеживает.
Что случится [в Гран-при], то случится. Но будет здорово сохранить такой ход – даже на трассах, где прижимная сила не настолько высокая», – произнес нидерландец.
