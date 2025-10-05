Макс Ферстаппен: «Сила «Ред Булл» в Сингапуре обнадеживает, болид стал более универсальным»

Ферстаппен заявил о прорыве «Ред Булл» на нелюбимой трассе команды.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен , занявший второе место в квалификации к Гран-при Сингапура , назвал скорость машины многообещающей.

«Последние три уик-энда получились очень и очень приятными. До этого мы постоянно двигались туда-сюда в плане настроек, потому что они просто не работали. В какие-то уик-энды все было нормально, но сейчас ситуация стабильная на протяжении трех этапов.

Мы просто занимаемся тонкой настройкой на протяжении уик-энда – именно к этому ты стремишься. Разумеется, какие-то треки подходят нам чуть лучше, на других немного сложнее, но в целом болид стал куда стабильнее.

Машина наконец стала более универсальной, такое ощущение. Я бы сказал, мы всегда по какой-то причине выступали несколько хуже на автодромах с очень высокой прижимной силой. То, что мы настолько сильны, очень обнадеживает.

Что случится [в Гран-при], то случится. Но будет здорово сохранить такой ход – даже на трассах, где прижимная сила не настолько высокая», – произнес нидерландец.

Ферстаппен в «Ф-1» побеждал везде, кроме Сингапура. Но почему?

Гельмут Марко: «Ред Булл» быстр в Сингапуре. Это обнадеживает перед оставшимися гонками»