Джордж Расселл: «При непредсказуемой погоде очень трудно определиться со стратегией»

Расселл высказался о ситуации со стратегией перед гонкой в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса » оценил условия на Гран-при Сингапура перед стартом гонки.

За полтора часа до начала заезда над трассой прошел дождь. Ожидается, что к старту трек успеет высохнуть – однако во время круга выезда с пит-лейн пилоты обнаружили, что на некоторых участках все еще недостаточно сухо.

«Все довольно непредсказуемо, так что мы готовы к любым вариантам. Прошел довольно сильный дождь, но из-за жары все должно очень быстро высохнуть. Так что кто знает, что произойдет?

Обгонять будет трудно – неважно, сухие или мокрые условия. При непредсказуемой погоде появляется множество неизвестных, из-за чего очень трудно определиться со стратегией», – сказал Расселл.

