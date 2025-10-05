Джордж Расселл: «При непредсказуемой погоде очень трудно определиться со стратегией»
Расселл высказался о ситуации со стратегией перед гонкой в Сингапуре.
Пилот «Мерседеса» оценил условия на Гран-при Сингапура перед стартом гонки.
За полтора часа до начала заезда над трассой прошел дождь. Ожидается, что к старту трек успеет высохнуть – однако во время круга выезда с пит-лейн пилоты обнаружили, что на некоторых участках все еще недостаточно сухо.
«Все довольно непредсказуемо, так что мы готовы к любым вариантам. Прошел довольно сильный дождь, но из-за жары все должно очень быстро высохнуть. Так что кто знает, что произойдет?
Обгонять будет трудно – неважно, сухие или мокрые условия. При непредсказуемой погоде появляется множество неизвестных, из-за чего очень трудно определиться со стратегией», – сказал Расселл.
Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
