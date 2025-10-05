  • Спортс
  • Джордж Расселл: «Будет непросто оторваться от «Макларенов» и Ферстаппена»
0

Джордж Расселл: «Будет непросто оторваться от «Макларенов» и Ферстаппена»

Расселл признал, что победить в Сингапуре будет трудно.

Пилот «Мерседеса» доволен тем, что начнет Гран-при Сингапура с поула.

«Очевидно, первая позиция – лучшее место для старта здесь, но гонка будет длинной.

Обычно все решается на пит-стопах, но здесь часто появляются машины безопасности, так что если кто-то продержится долго на трассе и дождется выгодного сэйфти-кара, то это может сыграть ему на руку. В конце концов ты делаешь то, что должно.

«Макларены» всегда очень быстры. Макс [Ферстаппен] сейчас в хорошей форме, так что нам будет непросто оторваться от них. Но, как я сказал, первая позиция – лучшее место для старта», – отметил Расселл.

Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
