Джордж Расселл: «Будет непросто оторваться от «Макларенов» и Ферстаппена»

Расселл признал, что победить в Сингапуре будет трудно.

Пилот «Мерседеса » доволен тем, что начнет Гран-при Сингапура с поула.

«Очевидно, первая позиция – лучшее место для старта здесь, но гонка будет длинной.

Обычно все решается на пит-стопах, но здесь часто появляются машины безопасности, так что если кто-то продержится долго на трассе и дождется выгодного сэйфти-кара, то это может сыграть ему на руку. В конце концов ты делаешь то, что должно.

«Макларены » всегда очень быстры. Макс [Ферстаппен] сейчас в хорошей форме, так что нам будет непросто оторваться от них. Но, как я сказал, первая позиция – лучшее место для старта», – отметил Расселл.

