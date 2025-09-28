0

Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Сингапура

«Макларен» крайне близок к тому, чтобы оформить второй подряд Кубок конструкторов на Гран-при Сингапура, который пройдет 3-5 октября.

Для того, чтобы завоевать трофей за шесть этапов до конца сезона-2025, британской команде достаточно не проиграть «Мерседесу» 31 очко или более, а также не уступить «Феррари» 35 баллов или более («Ред Булл» уже потерял математические шансы на чемпионство).

Это означает, что третье место Оскара Пиастри или Ландо Норриса в Сингапуре обеспечит «Макларену» титул вне зависимости от результатов соперников.

Если один из пилотов команды из Уокинга займет четвертое или пятое место, британцев устроит любой результат, кроме дубля «Мерседеса».

Если «Макларен» финиширует на шестой, седьмой или восьмой позиции, команду устроит любой результат, кроме победы «Мерседеса» или «Феррари».

Если «Макларен» не наберет очков, «Мерседесу» необходимо занять как минимум второе и третье места (или «Феррари» – первое и третье), чтобы борьба за титул продолжилась на Гран-при США.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
Гран-при Сингапура
logoОскар Пиастри
Гран-при США
logoФормула-1
logoМакларен
logoФеррари
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
logoМерседес
