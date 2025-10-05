Гельмут Марко: «Ред Булл» быстр в Сингапуре. Это обнадеживает перед оставшимися гонками»
Марко оценил итоги квалификации в Сингапуре.
Советник «Ред Булл» вдохновился 2-м местом Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Сингапура.
«Мы конкурентоспособны здесь, что обнадеживает перед оставшимися гонками. Конечно, [в Сингапуре] стартовая позиция играет ключевую роль, но пока мы остаемся впереди «Макларенов», это уже успех», – сказал Марко.
Гельмут Марко: «Действия Норриса неприемлемы, он заблокировал Ферстаппена в двух последних поворотах»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
