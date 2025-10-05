Ландо Норрис: «Нужно обгонять и стараться прорваться вперед»

Норрис надеется отыграться в гонке.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал о целях на предстоящий Гран-при Сингапура , отметив, что постарается отыграть несколько позиций и прорваться вперед, хотя и понимает, что обгонять на этой трассе чрезвычайно сложно.

«Вчера был не лучший день, но сегодня длинная гонка, есть шанс отыграться. Многое может случиться, так что нужно быть оптимистом и постараться получить удовольствие от гонки.

Гонка в Сингапуре – это всегда непростое испытание. Нужно обгонять и стараться прорваться вперед. Будет непросто, но мы должны показать максимум того, на что способны», – рассказал Норрис.

