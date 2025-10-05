Макс Ферстаппен: «Надеюсь на сильную гонку»

Ферстаппен полон надежд перед стартом на треке «Марина-Бэй».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями незадолго до старта Гран-при Сингапура , который начнется в 15:00 по московскому времени.

«Пока уик-энд складывался для нас очень здорово, так что надеюсь на сильную гонку.

Посмотрим, насколько мы все окажемся конкурентоспособны в сражении друг с другом, но я просто жду начала с нетерпением», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1», стартующий вторым.

Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»

Макс Ферстаппен: «Сила «Ред Булл» в Сингапуре обнадеживает, болид стал более универсальным»