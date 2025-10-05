Макс Ферстаппен: «Надеюсь на сильную гонку»
Ферстаппен полон надежд перед стартом на треке «Марина-Бэй».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями незадолго до старта Гран-при Сингапура, который начнется в 15:00 по московскому времени.
«Пока уик-энд складывался для нас очень здорово, так что надеюсь на сильную гонку.
Посмотрим, насколько мы все окажемся конкурентоспособны в сражении друг с другом, но я просто жду начала с нетерпением», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1», стартующий вторым.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
