Алекс Албон: «На втором и третьем секторе трасса очень мокрая. Надеюсь, в гонке будет хаос»

Албон надеется на хаос в гонке в Сингапуре.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон рассказал о состоянии трассы перед стартом Гран-при Сингапура . По словам Албона, трек остается достаточно мокрым и в случае старта на сликах вполне возможны аварии.

«По ощущениям, первый сектор трассы достаточно сухой. Но вот на втором и третьем секторе трасса действительно мокрая. Надеюсь, что в гонке будет хаос и бойня (смеется).

Тут на самом деле все зависит от того, насколько сильно готов рисковать тот или иной гонщик. Но на третьем секторе трасса очень мокрая», – рассказал Албон.

Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»