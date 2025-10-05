Алекс Албон: «На втором и третьем секторе трасса очень мокрая. Надеюсь, в гонке будет хаос»
Албон надеется на хаос в гонке в Сингапуре.
Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал о состоянии трассы перед стартом Гран-при Сингапура. По словам Албона, трек остается достаточно мокрым и в случае старта на сликах вполне возможны аварии.
«По ощущениям, первый сектор трассы достаточно сухой. Но вот на втором и третьем секторе трасса действительно мокрая. Надеюсь, что в гонке будет хаос и бойня (смеется).
Тут на самом деле все зависит от того, насколько сильно готов рисковать тот или иной гонщик. Но на третьем секторе трасса очень мокрая», – рассказал Албон.
Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости