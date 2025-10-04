Юки Цунода: «Машина скользила по трассе всеми четырьмя колесами, это сильно меня замедляло»

Цунода столкнулся с проблемами в Сингапуре.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура , рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу сессии.

«Я просто не смог добиться от машины хорошего сцепления с трассой. Машина скользила по трассе всеми четырьмя колесами, это сильно меня замедляло. Я делал все, что мог, но мне и правда было трудно.

Не знаю – может быть, мы найдем какие-то причины уже после Гран-при. Не думаю, что отсутствие нового переднего антикрыла могло так повлиять на поведение машины. Если мне повезет, в гонке ситуация изменится», – рассказал Цунода.

