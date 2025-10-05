Оскар Пиастри: «Если получится хорошо стартовать, то поучаствую в борьбе за победу»

Пиастри рассчитывает побороться за победу в Сингапуре.

Пилот «Макларена » поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура , где стартует третьим.

«Если получится хорошо стартовать, то я поучаствую в борьбе за победу. Если не выйдет, то посмотрим, что будет происходить передом мной. Увидим, но я постараюсь воспользоваться возможностью, если она появится», – отметил Пиастри .

