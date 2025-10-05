Оскар Пиастри: «Если получится хорошо стартовать, то поучаствую в борьбе за победу»
Пиастри рассчитывает побороться за победу в Сингапуре.
Пилот «Макларена» поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура, где стартует третьим.
«Если получится хорошо стартовать, то я поучаствую в борьбе за победу. Если не выйдет, то посмотрим, что будет происходить передом мной. Увидим, но я постараюсь воспользоваться возможностью, если она появится», – отметил Пиастри.
Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
