Мартин Брандл: «Ферстаппен не может винить Норриса за то, что не выиграл поул»
Брандл не согласен с претензиями Ферстаппена в адрес Норриса.
Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл отреагировал на возмущение со стороны Макса Ферстаппена.
Пилот «Ред Булл» убежден, что соперник из «Макларена» Ландо Норрис помешал ему бороться за поул-позицию к Гран-при Сингапура.
«Мы видели, как в квалификации болиды ехали зигзагами. Я в это не верю. Средний сектор Макса вышел не особенно сильно, а тут подвернулся Ландо, которого можно было обвинить.
Ландо ему не помог, но не считаю, что [Ферстаппен] может его винить за то, что не выиграл поул», – отметил эксперт.
Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»
Макс Ферстаппен: «Мог побороться за поул. Норрису необязательно заезжать на пит-лейн так медленно»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
