Мартин Брандл: «Ферстаппен не может винить Норриса за то, что не выиграл поул»

Брандл не согласен с претензиями Ферстаппена в адрес Норриса.

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл отреагировал на возмущение со стороны Макса Ферстаппена .

Пилот «Ред Булл » убежден, что соперник из «Макларена » Ландо Норрис помешал ему бороться за поул-позицию к Гран-при Сингапура.

«Мы видели, как в квалификации болиды ехали зигзагами. Я в это не верю. Средний сектор Макса вышел не особенно сильно, а тут подвернулся Ландо, которого можно было обвинить.

Ландо ему не помог, но не считаю, что [Ферстаппен] может его винить за то, что не выиграл поул», – отметил эксперт.

