На Гран-при Сингапура объявлена тепловая угроза – команды будут обязаны использовать системы охлаждения для гонщиков

На Гран-при Сингапура объявлена тепловая угроза.

«Формула-1 » официально ввела режим тепловой угрозы на Гран-при Сингапура . Соответствующее уведомление гоночный директор ФИА Руй Маркеш в четверг разослал всем командам.

Как ожидается, в субботу и в воскресенье квалификация и гонка «Ф-1» будут проходить в условиях 30-градусной жары. В связи с этим в «Ф-1», объявив режим тепловой угрозы, обязали команды принять дополнительные меры по обеспечению работы систем охлаждения в кокпитах болидов, чтобы защитить гонщиков.

В связи с этим у команд есть два пути – либо гонщики должны использовать специальные охлаждающие жилеты, либо в болиды будет добавлен балласт. Вне зависимости от того, будут ли гонщики использовать охлаждающие жилеты или нет, на их болиды в любом случае должно быть установлено все оборудование, необходимое для обеспечения работы жилетов – насосы, резервуар с охлаждающей жидкостью и теплообменник. Если гонщик решит не использовать жилет, на его болид будет добавлен балласт, по массе эквивалентный массе жилета.

Гран-при Сингапура станет первым этапом, проведенным в условиях действия тепловой угрозы.

