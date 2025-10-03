Льюис Хэмилтон об охлаждающем жилете: «Он довольно неудобный. Тело сильно чешется»

Хэмилтон ответил, будет ли использовать охлаждающий жилет в Сингапуре.

Пилот «Феррари » поделился мнением об охлаждающих жилетах, которые гонщики должны будут использовать на Гран-при Сингапура в связи с режимом тепловой угрозы.

У пилотов есть право отказаться от использования экипировки, но в таком случае они получат балласт той же массы, что и жилет. При этом все прочее оборудование для охлаждения в любом случае должно быть установлено на болид.

«Никогда раньше не использовал этот жилет, но я попробую. Он довольно неудобный. Тело сильно чешется, поэтому не уверен, хочу ли я в нем ехать», – сказал Хэмилтон .

На Гран-при Сингапура объявлена тепловая угроза – команды будут обязаны использовать системы охлаждения для гонщиков

