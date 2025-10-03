Андреа Кими Антонелли: «Я впервые выступаю в Сингапуре – понятно, что мне есть к чему стремиться»

Антонелли надеется на прогресс в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , отметив, что постарается прибавить по ходу уик-энда.

«Результаты итогового протокола не отражают то, как на самом деле прошел для нас день, и чего мы смогли достичь. Во второй практике мне пришлось бросить свой первый и единственный быстрый круг на «софте», потому что сессию остановили красными флагами. При этом в тот момент я уже находился на последнем секторе и время круга должно было оказаться очень близко к лучшим результатам на тот момент. Это должно нас обнадеживать.

Сегодня я хорошо себя чувствовал за рулем болида. У нас еще есть области, в которых мы можем прибавить, но с учетом того, что я впервые выступаю на этой трассе, вполне понятно, что мне есть к чему стремиться. Если мы сможем улучшить настройки болида, а я улучшу свой пилотаж, то в квалификации у нас будет шанс добиться хорошего результата», – рассказал Антонелли.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку