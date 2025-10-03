  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Кими Антонелли: «Я впервые выступаю в Сингапуре – понятно, что мне есть к чему стремиться»
0

Андреа Кими Антонелли: «Я впервые выступаю в Сингапуре – понятно, что мне есть к чему стремиться»

Антонелли надеется на прогресс в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, отметив, что постарается прибавить по ходу уик-энда.

«Результаты итогового протокола не отражают то, как на самом деле прошел для нас день, и чего мы смогли достичь. Во второй практике мне пришлось бросить свой первый и единственный быстрый круг на «софте», потому что сессию остановили красными флагами. При этом в тот момент я уже находился на последнем секторе и время круга должно было оказаться очень близко к лучшим результатам на тот момент. Это должно нас обнадеживать.

Сегодня я хорошо себя чувствовал за рулем болида. У нас еще есть области, в которых мы можем прибавить, но с учетом того, что я впервые выступаю на этой трассе, вполне понятно, что мне есть к чему стремиться. Если мы сможем улучшить настройки болида, а я улучшу свой пилотаж, то в квалификации у нас будет шанс добиться хорошего результата», – рассказал Антонелли.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Сингапура
logoАндреа Кими Антонелли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Инженер Ферстаппена Ламбьязе: «Ред Булл» очень не хватает данных с длинных отрезков»
4 минуты назад
Изак Аджар о 2-м месте в практике: «Рейсинг Буллз» не так быстры, как кажется»
27 минут назад
Шарль Леклер: «У болида «Феррари» есть темп – это хорошая новость»
341 минуту назад
«Феррари» получила денежный штраф после столкновения Леклера с Норрисом на пит-лейн
45 минут назад
Гран-при Сингапура-2025. Расписание трансляций
2254 минуты назад
Гельмут Марко: «Алонсо быстр во всех сессиях, «Ред Булл» должен считаться с «Астон Мартин»
258 минут назад
Гельмут Марко: «Раньше «Ред Булл» скакал как кенгуру в Сингапуре, сейчас ведет себя гораздо лучше»
сегодня, 16:09
Юки Цунода: «Ни одна 2-я практика не может пройти чисто – это начинает выводить из себя»
сегодня, 16:02
Льюис Хэмилтон: «Позитивные впечатления от первых заездов в «Феррари» в Сингапуре»
2сегодня, 15:52
Нико Хюлькенберг: «Никто не смог потренироваться на длинной дистанции – это может стать хорошей новостью в гонке»
сегодня, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото