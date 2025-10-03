Юки Цунода: «Ни одна 2-я практика не может пройти чисто – это начинает выводить из себя»

Цунода недоволен подготовкой к гонке в Сингапуре.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , отметив, что его начинает выводить из себя то, что из-за аварий и красных флагов подготовка к квалификации и гонки срывается.

«Было трудно. И мы видим, что это начинает становиться тенденцией – ни одна вторая практика перед Гран-при никак не может пройти чисто. Это выводит меня из себя.

Но такова жизнь. Нужно сохранять спокойствие и продолжать работу над оптимизацией настроек болида. У меня по-прежнему есть проблемы с поведением передней оси болида, но к концу сессии мы хотя бы начали прогрессировать», – рассказал Цунода.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку