Льюис Хэмилтон: «Позитивные впечатления от первых заездов в «Феррари» в Сингапуре»

Хэмилтон остался доволен поведением «Феррари» на «Марина-Бэй».

Гонщик «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Сингапура.

«В целом день сложился хорошо. Я получил удовольствие от пилотажа.

Я впервые управляю машиной «Феррари» на этой трассе. Раньше, когда я смотрел онборды, мне всегда было интересно, в чем разница. Сегодня я впервые могу ее ощутить, и впечатления позитивные.

Естественно, «Макларен» очень быстр, и собрать чистый круг непросто, но, похоже позитивных выводов много, извлечено много уроков, и я вполне доволен прогрессом от сессии к сессии», – заявил британец.

Семикратный чемпион «Формулы-1» также поделился мнением о шансах в квалификации:

«Есть ощущение, что сегодня получалось двигаться вперед, так что ночью, пожалуй, мы не будем вносить сильные изменения.

Но, конечно, попробуем заняться тонкой настройкой и посмотрим, получится ли извлечь чуть больше, чтобы как можно ближе подобраться к «Макларену».

