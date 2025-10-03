Гюнтер Штайнер о титуле Ферстаппена: «Даже у Супер-Макса не все получается. Он не способен компенсировать превосходство «Макларена»

Штайнер скептически оценил шансы Ферстаппена защитить чемпионство.

Совладелец команды MotoGP «Тек 3» Гюнтер Штайнер поделился мнением о борьбе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за пятый титул подряд с «Маклареном ».

«Трасса в Сингапуре очень сложная, и много определит субботняя квалификация. Я бы назвал фаворитом «Макларен».

[Победы Ферстаппена] не полностью, но частично объясняются подходящими трассами. Болид после обновлений очень эффективен в высокоскоростных поворотах, и [«Ред Булл»] превосходит «Макларен» или по меньшей мере выступает на равных.

Сомневаюсь, что Макс Ферстаппен может стать чемпионом мира. Если говорить о пилотаже, он точно лучший пилот на решетке, это довольно очевидно. Просто у него нет необходимых технических средств для того, чтобы стабильно выдавать нужные результаты.

«Макларен» просто чуть лучше. Даже если Макс становится Супер-Максом, у него не все получается. Он не способен компенсировать текущее превосходство «Макларена» над любыми другими машинами», – порассуждал итальянец.

