Энди Коуэлл: «У «Астон Мартин» нет планов привлекать Хорнера к работе в качестве сотрудника или инвестора»

Коуэлл исключил переход Хорнера в «Астон Мартин».

Руководитель «Астон Мартин» Энди Коулл прокомментировал информацию о том, что Кристиан Хорнер ведет переговоры о переходе в британскую команду и уже общался с владельцем конюшни Лоренсом Строллом.

«Все выглядит так, как будто Кристиан [Хорнер] прямо сейчас созванивается с владельцами каждой команды «Формулы-1».

Тем не менее, я могу четко заявить, что у «Астон Мартин» нет планов в будущем привлекать Хорнера к работе в качестве сотрудника или инвестора», – рассказал Коуэлл.

Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с «Астон Мартин». Он возглавлял австрийскую команду 20 лет