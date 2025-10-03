Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с «Астон Мартин». Он возглавлял австрийскую команду 20 лет

Экс-босс «Ред Булл» Хорнер близок к возвращению в «Ф-1».

Кристиан Хорнер , возглавлявший «Ред Булл » в «Формуле-1» на протяжении 20 лет, может вернуться в чемпионат с «Астон Мартин».

Как сообщает журнал Motor Sport, британец уже начал переговоры с владельцем «Астон Мартин» Лоренсом Строллом.

Обозреватель Марк Хьюз отмечает: если Хорнер заручится финансовой поддержкой, то может стать фактическим наследником Стролла в «Астон Мартин». Канадский бизнесмен не намерен продавать команду в ближайшее время, однако в будущем такой сценарий не исключен. До этого момента Кристиан может занять «значимую должность» в коллективе из Сильверстоуна.

По информации издания, у Хорнера действительно есть инвесторы, которые готовы его поддержать.

Руководитель «Астон Мартин» о Хорнере: «Для начала Кристиану самому нужно решить, чем он хочет заниматься дальше»

Аяо Комацу: «Хорнер обращался в «Хаас», это правда. Но дальше предварительной беседы дело не пошло»