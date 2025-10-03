Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с «Астон Мартин». Он возглавлял австрийскую команду 20 лет
Кристиан Хорнер, возглавлявший «Ред Булл» в «Формуле-1» на протяжении 20 лет, может вернуться в чемпионат с «Астон Мартин».
Как сообщает журнал Motor Sport, британец уже начал переговоры с владельцем «Астон Мартин» Лоренсом Строллом.
Обозреватель Марк Хьюз отмечает: если Хорнер заручится финансовой поддержкой, то может стать фактическим наследником Стролла в «Астон Мартин». Канадский бизнесмен не намерен продавать команду в ближайшее время, однако в будущем такой сценарий не исключен. До этого момента Кристиан может занять «значимую должность» в коллективе из Сильверстоуна.
По информации издания, у Хорнера действительно есть инвесторы, которые готовы его поддержать.
Руководитель «Астон Мартин» о Хорнере: «Для начала Кристиану самому нужно решить, чем он хочет заниматься дальше»
Аяо Комацу: «Хорнер обращался в «Хаас», это правда. Но дальше предварительной беседы дело не пошло»