Руководитель «Астон Мартин» о Хорнер: «Для начала Кристиану самому нужно решить, чем он хочет заниматься дальше»
Руководитель «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл не стал напрямую отвечать на вопрос о том, может ли бывший босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер присоединиться к команде в той или иной роли.
«Думаю, послужной список Кристиана говорит сам за себя. Хорнер – настоящий гонщик и спортсмен. Полагаю, что для начала ему самому нужно решить, чем он хочет заниматься дальше. Ведь он может вообще уйти из «Формулы-1». А может будет заниматься в «Ф-1» какой-то другой работой. В любом случае, решение остается за Кристианом.
У «Астон Мартин» хорошая структура, и мы намерены двигаться вперед в том же составе. Ведь у нас пока сравнительно молодая команда. Хотя и с великолепной инфраструктурой», – рассказал Коуэлл.
