Джеймс Воулз о проблемах Албона в 1-й практике: «Алекс будет среди отстающих»

Воулз высказался о проблемах Албона в 1-й практике в Сингапуре.

Руководитель «Уильямса » заявил, что неполадки с тормозами в первой практике Гран-при Сингапура усложнят уик-энд для Алекса Албона .

«По сути, придется полностью поменять заднюю ось. Но сейчас это проще, гораздо проще заменить весь узел.

Я бы предпочел не пропускать сессию. Вторая практика будет куда более показательной, но это городской трек, где нужно войти в ритм. Алекс будет среди отстающих», – сказал Воулз.

У Албона загорелись тормоза в 1-й практике Гран-при Сингапура

