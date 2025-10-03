Джеймс Воулз о проблемах Албона в 1-й практике: «Алекс будет среди отстающих»
Воулз высказался о проблемах Албона в 1-й практике в Сингапуре.
Руководитель «Уильямса» заявил, что неполадки с тормозами в первой практике Гран-при Сингапура усложнят уик-энд для Алекса Албона.
«По сути, придется полностью поменять заднюю ось. Но сейчас это проще, гораздо проще заменить весь узел.
Я бы предпочел не пропускать сессию. Вторая практика будет куда более показательной, но это городской трек, где нужно войти в ритм. Алекс будет среди отстающих», – сказал Воулз.
У Албона загорелись тормоза в 1-й практике Гран-при Сингапура
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
