У Албона загорелись тормоза в 1-й практике Гран-при Сингапура

Албон столкнулся с возгоранием тормозов в 1-й практике в Сингапуре.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон испытал трудности в самом начале первой практики Гран-при Сингапура .

У болида загорелись задние тормоза на первом же круге. Гонщик не смог вернуться на трассу и остался без времени.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку

