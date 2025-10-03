У Албона загорелись тормоза в 1-й практике Гран-при Сингапура
Албон столкнулся с возгоранием тормозов в 1-й практике в Сингапуре.
Пилот «Уильямса» Алекс Албон испытал трудности в самом начале первой практики Гран-при Сингапура.
У болида загорелись задние тормоза на первом же круге. Гонщик не смог вернуться на трассу и остался без времени.
