  • Пьер Гасли об участиях в гонках на выносливость: «Мне кажется, сейчас не самый подходящий момент»
Пьер Гасли об участиях в гонках на выносливость: «Мне кажется, сейчас не самый подходящий момент»

Гасли не исключает выступлений в гонках на выносливость.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о том, что в будущем ему было бы интересно сделать что-то похожее на то, что сделал Макс Ферстаппен, и попробовать себя в гонках на выносливость.

При этом Гасли отметил, что в ближайшем будущем у него только не будет возможности сделать это, организовав все соответствующим образом.

«Мне нравятся гонки [и гонки на выносливость]. Однако на данном этапе правильно все организовать будет не так просто. К тому же, если возможность все-таки появится, тебе ведь захочется выступить как можно лучше, разве не так? То есть тебе нужно будет время для практики, нужно будет поработать за рулем этой машины, нужны будут люди, которым ты доверяешь, с которыми вы сможете подобрать хорошие настройки машины.

Я думаю, что сейчас у меня нет таких условий, и чтобы их обеспечить, потребуется чуть больше сил и времени. Мне кажется, сейчас не самый подходящий момент для участия в гонках на выносливость, но я надеюсь, что в каком-то ближайшем будущем мы сможем это осуществить», – рассказал Гасли.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
