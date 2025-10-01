«Ф-1» о трассах, на которых побеждал Ферстаппен: «Никто не идеален»
Соцсети «Формулы-1» выложили графику, посвященную выступлениям Макса Ферстаппена на трассах сезона-2025.
Четырехкратный чемпион мира побеждал на 23 автодромах из 24. Гонка в Сингапуре, где нидерландец финишировал вторым в 2018 и 2024 годах, пройдет в это воскресенье, 5 октября.
«Никто не идеален», – гласит подпись.
Всего на счету гонщика «Ред Булл» победы на 26 разных треках, в том числе в Малайзии, Германии и Франции, которые покинули календарь «Ф-1». Это второй показатель в истории, больше побед на различных трассах лишь у пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона (31).
Фото: соцсети «Формулы-1»