«Ф-1» о трассах, на которых побеждал Ферстаппен: «Никто не идеален»

«Ф-1» напомнила, что Ферстаппен никогда не выигрывал в Сингапуре.

Соцсети «Формулы-1» выложили графику, посвященную выступлениям Макса Ферстаппена на трассах сезона-2025.

Четырехкратный чемпион мира побеждал на 23 автодромах из 24. Гонка в Сингапуре, где нидерландец финишировал вторым в 2018 и 2024 годах, пройдет в это воскресенье, 5 октября.

«Никто не идеален», – гласит подпись.

Всего на счету гонщика «Ред Булл» победы на 26 разных треках, в том числе в Малайзии, Германии и Франции, которые покинули календарь «Ф-1». Это второй показатель в истории, больше побед на различных трассах лишь у пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона (31).

Фото: соцсети «Формулы-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
