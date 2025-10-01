Титул Ферстаппена в 2025-м станет «величайшим камбэком всех времен», заявил Марко: «Победа в Баку возродила надежду»

Марко сообщил, что вновь надеется на сенсационный титул Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко оценил шансы Макса Ферстаппена завоевать пятое чемпионство подряд, назвав потенциальный успех «величайшим камбэком всех времен».

«Победа в Баку возродила надежду», – сказал австриец.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» выиграл две гонки подряд и отстает от гонщика «Макларена » Оскара Пиастри на 69 очков.

