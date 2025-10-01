Титул Ферстаппена в 2025-м станет «величайшим камбэком всех времен», заявил Марко: «Победа в Баку возродила надежду»
Марко сообщил, что вновь надеется на сенсационный титул Ферстаппена.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил шансы Макса Ферстаппена завоевать пятое чемпионство подряд, назвав потенциальный успех «величайшим камбэком всех времен».
«Победа в Баку возродила надежду», – сказал австриец.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» выиграл две гонки подряд и отстает от гонщика «Макларена» Оскара Пиастри на 69 очков.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2025
Алексей Попов о повторении сезона-2007: «Райкконену помогал Масса. Похоже на Цуноду/Лоусона?»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости