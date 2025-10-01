Пьетро Фиттипальди стал пилотом симулятора «Кадиллака»

Бывший гонщик «Формулы-1» Пьетро Фиттипальди объявил о том, что присоединился к новой команде чемпионата «Кадиллак».

Бразилец, проведший два Гран-при в 2020 году за «Хаас », сообщил, что уже несколько месяцев работает на симуляторе «Кадиллака » и помогает американскому коллективу развивать болид на сезон-2026.

В последние годы Фиттипальди выступал в «Индикаре », чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ) и серии IMSA.

