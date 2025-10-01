Пьетро Фиттипальди стал пилотом симулятора «Кадиллака»
Бывший гонщик «Формулы-1» Пьетро Фиттипальди объявил о том, что присоединился к новой команде чемпионата «Кадиллак».
Бразилец, проведший два Гран-при в 2020 году за «Хаас», сообщил, что уже несколько месяцев работает на симуляторе «Кадиллака» и помогает американскому коллективу развивать болид на сезон-2026.
В последние годы Фиттипальди выступал в «Индикаре», чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA.
«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?
Все владельцы команд «Ф-1»: миллиард навара на доле «Макларена», оценка – $5 млрд!
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Пьетро Фиттипальди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости