28-летняя гонщица Виллар объявила о выдвижении на пост президента ФИА

Швейцарская гонщица Лаура Виллар сообщила, что претендует на пост президента ФИА.

Спортсменке 28 лет, она выступала в «Формулах-4» и Ultimate Cup Series.

Виллар заявила, что стремится сделать ФИА «более демократичной, более прозрачной, более ответственной, а также открытой к женщинам и новым поколениям».

Сегодня, 19 сентября, истекает подача документов от кандидатов. В ФИА пока не сообщали о заявке от Виллар.

Если Лаура официально зарегистрируют кандидатом, она станет первой женщиной, которая поборется за данный пост. Конкурентами гонщицы будут действующий президент Мохаммед бен Сулайем и экс-стюард Тим Майер.

Президент ФИА бен Сулайем объявил о выдвижении на 2-й срок под лозунгом «Многое сделано. Главное – впереди»

Кандидат в президенты ФИА Мейер пообещал «восстановить демократию» и поднять организацию в топ-20% лучших структур управления в мире