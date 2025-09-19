1

28-летняя гонщица Виллар объявила о выдвижении на пост президента ФИА

Швейцарская гонщица Лаура Виллар сообщила, что претендует на пост президента ФИА.

Спортсменке 28 лет, она выступала в «Формулах-4» и Ultimate Cup Series.

Виллар заявила, что стремится сделать ФИА «более демократичной, более прозрачной, более ответственной, а также открытой к женщинам и новым поколениям».

Сегодня, 19 сентября, истекает подача документов от кандидатов. В ФИА пока не сообщали о заявке от Виллар.

Если Лаура официально зарегистрируют кандидатом, она станет первой женщиной, которая поборется за данный пост. Конкурентами гонщицы будут действующий президент Мохаммед бен Сулайем и экс-стюард Тим Майер.

Президент ФИА бен Сулайем объявил о выдвижении на 2-й срок под лозунгом «Многое сделано. Главное – впереди»

Кандидат в президенты ФИА Мейер пообещал «восстановить демократию» и поднять организацию в топ-20% лучших структур управления в мире

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Формула-4
Тим Мейер
logoФИА
logoМохаммед бен Сулайем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эндрю Шовлин: «В первой части сезона Антонелли выступал намного лучше, чем ожидалось»
3 минуты назад
Хэмилтон продал свою коллекцию автомобилей – она оценивалась примерно в $17,5 млн
9 минут назад
Формула-2. Азербайджан. Кроуфорд выиграл квалификацию, Данн – 5-й, Линдблад – 17-й
24 минуты назад
Лиам Лоусон об отмене штрафы Сайнса: «Для меня это всегда был гоночный инцидент»
30 минут назад
Джеймс Воулз: «В «Ф-1» 20 болидов идут в пределах 0,8 секунды – я вам гарантирую, что будет еще несколько столкновений»
33 минуты назад
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
1238 минут назад
Фернандо Алонсо о поломке в Монце: «Один шанс на 10 миллионов. Надеюсь, в ближайших 10 миллионах гонок это не повторится»
454 минуты назад
Юки Цунода: «Возможно, мои трудности в «Ред Булл» нельзя объяснить»
3сегодня, 10:34
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
2сегодня, 10:30
Николас Томбасис: «Неоднозначная трактовка правил станет самоубийством для команд. В ФИА нулевая терпимость к скрытым лазейкам»
1сегодня, 10:26
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото