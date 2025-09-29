«Ф-1» о смерти Роско: «Любимый пес Хэмилтона согревал сердца фанатов по всему миру. Наши мысли с Льюисом»
«Ф-1» выразила соболезнования Хэмилтону после смерти Роско.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, что его знаменитый пес Роско ушел из жизни накануне, 28 сентября.
«Покойся с миром, Роско Хэмилтон, настоящая звезда сам по себе.
Любимый пес Льюиса Хэмилтона Роско вызывал улыбки в паддоке и согревал сердца фанатов по всему миру. Наши мысли с Льюисом в это тяжелое время.
Спи спокойно, Роско, прошедший путь от щенка в паддоке до настоящего Dogue-символа. Спасибо за отпечатки лап, которые ты оставил в наших сердцах», – написала «Формула-1» в соцсетях.
Хэмилтон сообщил о смерти своего пса Роско: «Мне пришлось принять самое трудное решение в жизни»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети «Формулы-1»
