«Ф-1» о смерти Роско: «Любимый пес Хэмилтона согревал сердца фанатов по всему миру. Наши мысли с Льюисом»

«Ф-1» выразила соболезнования Хэмилтону после смерти Роско.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон сообщил, что его знаменитый пес Роско ушел из жизни накануне, 28 сентября.

«Покойся с миром, Роско Хэмилтон, настоящая звезда сам по себе.

Любимый пес Льюиса Хэмилтона Роско вызывал улыбки в паддоке и согревал сердца фанатов по всему миру. Наши мысли с Льюисом в это тяжелое время.

Спи спокойно, Роско, прошедший путь от щенка в паддоке до настоящего Dogue-символа. Спасибо за отпечатки лап, которые ты оставил в наших сердцах», – написала «Формула-1 » в соцсетях.

Хэмилтон сообщил о смерти своего пса Роско: «Мне пришлось принять самое трудное решение в жизни»