«Макларен» пытается отсудить у Палоу $20 млн (Reuters)
Команда «Макларен» подала в суд иск в отношении четырехкратного чемпиона «Индикара» Алекса Палоу. Причиной является контракт, который Палоу подписал с «Эрроу-Маклареном» три года назад, но потом разорвал в одностороннем порядке, решив остаться в «Гэнасси».
«Макларен» требует от испанца компенсировать $19,7 – именно в такую сумму юристы оценивают недополученную «Маклареном» прибыль, которая складывается из успехов, которых команда смогла бы добиться с Палоу в составе, и прибыль от упущенных из-за сорвавшегося перехода Палоу спонсорских контрактов.
Палоу признал факт разрыва контракта с «Эрроу-Маклареном», однако его юристы настаивают, что сторона истца намеренно завышает сумму компенсации.
При этом в «Гэнасси», где сейчас выступает Палоу, сразу сообщили Палоу, что выплатят за него любую сумму, если того потребует судебное решение.
