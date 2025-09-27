9

Хэмилтон может повторить антирекорд Райкконена и Массы в «Феррари»

Хэмилтон рискует повторить антирекорд в «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон все еще ни разу не финишировал на подиуме в сезоне-2025: британец одержал одну победу в спринте, но до топ-3 основной воскресной гонки так и не добрался.

Если за оставшиеся семь этапов семикратный чемпион «Ф-1» так и не поднимется на подиум, то повторит антирекорд «Феррари».

Последним пилотом Скудерии, который ни разу не попал в первую тройку за весь сезон, остается Кими Райкконен. Чемпион 2007 года провел без подиумов сезон-2014.

Второй пилот «Феррари» в XXI веке с тем же антирекордом – Фелипе Масса. Бразилец не смог ни разу финишировать в топ-3 в 2011-м.

Жак Вильнев: «Феррари» полностью растеряна. Она рискнула, начав сотрудничать с Хэмилтоном»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
logoЛьюис Хэмилтон
logoФелипе Масса
logoКими Райкконен
logoФеррари
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» лучше без Хорнера. Мекьес – хороший лидер»
29 минут назад
Макс Ферстаппен: «Выиграть эту гонку на «Нордшляйфе» с первой попытки – это фантастика»
129 минут назад
Джонатан Уитли о сравнении Ферстаппена и Бортолето: «Они оба обладают прекрасной рабочей этикой и любят гонки»
38 минут назад
Перес провел первые тесты на симуляторе «Кадиллака»
сегодня, 14:22
Ферстаппен выиграл гонку серии NLS на «Нордшляйфе» в классе GT3
37сегодня, 14:09
Флавио Бриаторе: «Алонсо всегда был командным игроком. Когда люди пишут, что с ним трудно работать – они несут чушь»
сегодня, 13:44
Аяо Комацу: «Работал с Алонсо в «Рено» в 2006-м. Это другой уровень»
6сегодня, 13:03
Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Расселла недооценивают. Он может потягаться с Ферстаппеном»
10сегодня, 12:31
Стоимость топлива в «Ф-1» вырастет в 10 раз (AMuS)
7сегодня, 12:06
Джеймс Воулз о 3-м месте Сайнса в Баку: «Гиганты впереди «Уильямса» способны финишировать в топ-3 каждый уик-энд»
1сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
сегодня, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19