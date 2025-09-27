Хэмилтон может повторить антирекорд Райкконена и Массы в «Феррари»

Хэмилтон рискует повторить антирекорд в «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон все еще ни разу не финишировал на подиуме в сезоне-2025: британец одержал одну победу в спринте, но до топ-3 основной воскресной гонки так и не добрался.

Если за оставшиеся семь этапов семикратный чемпион «Ф-1» так и не поднимется на подиум, то повторит антирекорд «Феррари».

Последним пилотом Скудерии, который ни разу не попал в первую тройку за весь сезон, остается Кими Райкконен . Чемпион 2007 года провел без подиумов сезон-2014.

Второй пилот «Феррари» в XXI веке с тем же антирекордом – Фелипе Масса . Бразилец не смог ни разу финишировать в топ-3 в 2011-м.

Жак Вильнев: «Феррари» полностью растеряна. Она рискнула, начав сотрудничать с Хэмилтоном»

