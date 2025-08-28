Цунода и Гордон Рамзи объявили о сотрудничестве Юки с брендом посуды: «Стремлюсь к максимальной эффективности как на трассе, так и на кухне»

Цунода и шеф-повар Рамзи объединили усилия.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода сообщил, что стал глобальным амбассадором HexClad – бренда кухонной посуды, который продвигает шеф-повар Гордон Рамзи, инвестор проекта. Две звезды вместе снялись в рекламе компании.

«Я всегда стремлюсь к максимальной эффективности – как на трассе, так и на кухне. Мне всегда нравилось искусство кулинарии, и я знаю о ключевой роли хорошего оборудования», – заявил японский гонщик.

«[Цунода] понимает, что результаты начинаются с правильных инструментов – неважно, за рулем ты или за плитой. Именно такой настрой отстаивает этот бренд», – добавил Рамзи.

Серхио Перес о Лоусоне и Цуноде: «Посмотрите, сколько очков они набрали. Доказывать мне нечего»

Джолион Палмер допустил, что Цунода останется в «Ред Булл» в 2026-м: «Аджар наверняка проведет год в «Рейсинг Буллз», Лоусона не вернут»

Фото: ютуб-канал HexClad Cookware