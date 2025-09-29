  • Спортс
  Монтойя о недопонимании между Хэмилтоном и Леклером в Баку: «Там была путаница – которой не было у Пиастри в Монце»
Монтойя о недопонимании между Хэмилтоном и Леклером в Баку: «Там была путаница – которой не было у Пиастри в Монце»

Монтойя объяснил проблемы Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал ситуацию на Гран-при Азербайджана, когда Льюис Хэмилтон не вернул позицию Шарлю Леклеру на финише гонки.

«Конечно, там была путаница – которой не было в случае с Оскаром [Пиастри в Монце], тут есть разница. Льюис хотел, чтобы Шарль шел рядом, но в целом одно очко ничего не меняет.

Что было бы, если бы гоночным инженером Хэмилтона в «Феррари» был Питер Боннингтон [гоночный инженер из «Мерседеса»]? Разговор проходил бы немного по-другому.

Льюис говорит, что делает все возможное и просит поделиться с ним мыслями, если что-то не работает. Порой мысли оказываются неверными. Но все, что говорит ему нынешний инженер, это то, что Льюис неправильно отпускает тормоз. Я помню, инженер сказал, что проблема в том, как он отпускает тормоз.

Но не в этом дело, просто тормоз настроен под другого пилота, а не под нынешнего. Почему вы не посмотрите на пилотаж Льюиса и не подкорректируете систему, чтобы она работала и в его случае?

У него есть потенциал, но он раскрывается медленнее, чем всем хочется», – сказал Монтойя.  

Льюис Хэмилтон: «Этот сезон не такой захватывающий, ведь команда не привозит обновления» 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Гран-при Азербайджана
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
Питер Боннингтон
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoХуан-Пабло Монтойя
