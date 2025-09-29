  • Спортс
  • Льюис Хэмилтон: «Этот сезон не такой захватывающий, ведь команда не привозит обновления»
Льюис Хэмилтон: «Этот сезон не такой захватывающий, ведь команда не привозит обновления»

Хэмилтон недоволен лимитом бюджетов в «Ф-1».

Пилот «Феррари» выразил недовольство существующим ограничением бюджетов в «Формуле-1», сравнив этот сезон с прошлыми годами перед сменой регламента.

«Помню, в 2008-м мы [в «Макларене»] все еще могли привозить обновления, мы все еще боролись и развивали болид вплоть до конца сезона. Очевидно, машина следующего года была катастрофой, но их пришлось бы делать одновременно. Затем в 2013-м я перешел в «Мерседес», и тут мне трудно что-либо сказать.

Я бы сказал, что в этот раз [в «Феррари»] все не так весело, ведь мы очень рано переключились [на подготовку к следующему сезону]. В этом году мы застряли с тем, что есть. Из-за этого сезон не такой захватывающий, ведь мы не получаем обновления, так что приходится весь год выступать с тем, что есть.

Но следующий сезон будет классным, ведь многое изменится», – отметил Хэмилтон.

Хэмилтон может повторить антирекорд Райкконена и Массы в «Феррари»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
