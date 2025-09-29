Гюнтер Штайнер: «Ньюи покинул «Ред Булл» из-за проблем с Хорнером. Не думаю, что Кристиан нужен «Астон Мартин»

Штайнер оценил шансы Хорнера оказаться в «Астон Мартин».

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер прокомментировал мысль о возможности назначения Кристиана Хорнера шефом «Астон Мартин ».

«Не думаю, что «Астон Мартин» сейчас нуждается в Кристиане. В «Ред Булл» было много недовольства, что-то должно было измениться. Изменение заключалось в уходе Кристиана, теперь они пытаются вернуться к дням своей славы.

В прошлом году проблема между Эдрианом [Ньюи] и Кристианом была одной из причин, по которой Эдриан покинул «Ред Булл ». Так что не думаю, что взять Кристиана было бы хорошей идеей.

В случае с «Ред Булл» мы видели, что в течение последних полутора лет каждый уик-энд была какая-то драма – но теперь этого нет. Мне кажется, при нынешних сотрудниках «Астон Мартин» вполне способен хорошо справиться с новыми правилами», – сказал Штайнер.

Гюнтер Штайнер: «Хорнер и Бриаторе в «Альпин»? Это не сработало бы, Флавио пришлось бы уйти»

