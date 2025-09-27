5

Аяо Комацу: «Работал с Алонсо в «Рено» в 2006-м. Это другой уровень»

Комацу рассказал, каково ему было работать с Алонсо в «Рено».

Руководитель «Хааса» поделился воспоминаниями о работе с Фернандо Алонсо в «Рено» в 2006-м, когда японец числился в команде для тестов.

«Когда я начал работать с Фернандо, был 2006 год – когда он выиграл второй титул. Я тогда был шинным инженером в тестовой команде. Годом ранее я занимал такую же должность в «Хонде», где работал с такими людьми, как Дженсон Баттон.

Изначально мы работали с тест-пилотами, но финальные испытания очень часто проводились с гонщиками из основного состава, особенно с Фернандо. Просто это другой уровень. Совершенно другой.

Ты знал, что если дашь ему шины, то он скажет: «Что ж, мы должны проехать, скажем, отрезок из 18 кругов. Но последние три круга я хочу пройти с определенным темпом». И все, чтобы полностью износить шины перед пит-стопом.

Дженсон не мог такого. Даже близко. Правда не мог. Я увидел предел, пусть это и был пилот «Ф-1»… Что же до Фернандо, то я не знаю, как он это делает. Он знает, сколько еще продержатся шины, даже не смотря на них. Он выступает на определенном уровне.

Я тогда подумал: «Вау, вот это чемпион мира». Для меня это стало откровением. С ним было приятно работать», – рассказал Комацу.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoДженсон Баттон
logoФормула-1
logoХаас
logoАстон Мартин
logoХонда
Аяо Комацу
logoФернандо Алонсо
logoРено
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Флавио Бриаторе: «Алонсо всегда был командным игроком. Когда люди пишут, что с ним трудно работать – они несут чушь»
6 минут назад
Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Расселла недооценивают. Он может потягаться с Ферстаппеном»
10сегодня, 12:31
Стоимость топлива в «Ф-1» вырастет в 10 раз (AMuS)
5сегодня, 12:06
Джеймс Воулз о 3-м месте Сайнса в Баку: «Гиганты впереди «Уильямса» способны финишировать в топ-3 каждый уик-энд»
1сегодня, 11:26
Жак Вильнев: «У «Мерседеса» нет других вариантов, а для Расселла нет другой команды. Это противостояние бессмысленно»
сегодня, 11:24
Зак Браун о борьбе за титул между Норрисом и Пиастри: «Макларен» хотел бы не вмешиваться. Пусть победит сильнейший»
2сегодня, 10:55
Ландо Норрис: «Хотел бы попробовать себя в других гонка – в Ле-Мане, Дайтоне, Себринге»
сегодня, 10:53
Фернандо Алонсо: «Ферстаппену нужно поучаствовать в «24 часах Ле-Мана»
7сегодня, 10:24
Йост Капито: «Ф-1» нужен один производитель двигателей – тогда можно будет перейти хоть на V8, хоть на V10»
9сегодня, 10:18
MotoGP. Мартин получил травму и пропустит Гран-при Японии
2сегодня, 09:46
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
сегодня, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19