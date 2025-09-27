Аяо Комацу: «Работал с Алонсо в «Рено» в 2006-м. Это другой уровень»

Комацу рассказал, каково ему было работать с Алонсо в «Рено».

Руководитель «Хааса » поделился воспоминаниями о работе с Фернандо Алонсо в «Рено » в 2006-м, когда японец числился в команде для тестов.

«Когда я начал работать с Фернандо, был 2006 год – когда он выиграл второй титул. Я тогда был шинным инженером в тестовой команде. Годом ранее я занимал такую же должность в «Хонде», где работал с такими людьми, как Дженсон Баттон .

Изначально мы работали с тест-пилотами, но финальные испытания очень часто проводились с гонщиками из основного состава, особенно с Фернандо. Просто это другой уровень. Совершенно другой.

Ты знал, что если дашь ему шины, то он скажет: «Что ж, мы должны проехать, скажем, отрезок из 18 кругов. Но последние три круга я хочу пройти с определенным темпом». И все, чтобы полностью износить шины перед пит-стопом.

Дженсон не мог такого. Даже близко. Правда не мог. Я увидел предел, пусть это и был пилот «Ф-1»… Что же до Фернандо, то я не знаю, как он это делает. Он знает, сколько еще продержатся шины, даже не смотря на них. Он выступает на определенном уровне.

Я тогда подумал: «Вау, вот это чемпион мира». Для меня это стало откровением. С ним было приятно работать», – рассказал Комацу.

