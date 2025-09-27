Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» лучше без Хорнера. Мекьес – хороший лидер»

Штайнер заявил, что в «Ред Булл» стало лучше без Хорнера.

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер принял участие в подкасте Red Flags, где его попросили оценить утверждение ответами «газ» (согласен) или «тормоз» (не согласен).

Фраза звучала следующим образом: «Ред Булл » лучше с Мекьесом, чем с Хорнером»

«Газ. Причина заключается в том, что, кажется, в команде стало спокойнее. До этого каждую неделю в новостях всплывали истории о том, как кто-то с кем-то не ладит. Сейчас же они работают в гармонии – думаю, им так лучше.

Я не считаю, что результаты последних двух гонок [где «Ред Булл» победил] связаны с уходом Кристиана. Я говорю о том, что в команде было недовольство, а сейчас, кажется, все идет довольно гладко.

Очевидно, Лоран – хороший лидер. Он очень спокойный, не вовлекается в политику и во всякое подобное. Он просто занимается своей работой.

Прежде в команде были какие-то трения между разными сторонами – и я никогда не понимал между кем именно.

Так что, думаю, им лучше [без Хорнера]. Поэтому ответ «газ», да», – сказал Штайнер.

